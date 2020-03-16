Мэр Нью-Йорка приостановит ночную жизнь города

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке из-за распространения коронавируса со вторника закроются все ночные клубы, кинотеатры и концертные залы, рестораны будут работать только на вынос, заявил мэр города Билл де Блазио.

Как сообщает телеканал CNN, мэр намерен в понедельник подписать указ, согласно которому "практически полностью будет приостановлена ночная жизнь Нью-Йорка: закроются все ночные клубы, кинотеатры и концертные площадки".

Кроме того, во всех ресторанах, барах и кафе города можно будет только попросить еду на вынос или заказать доставку.

Указ мэра вступит в силу во вторник, 17 марта, в 9 утра по местному времени.

Несколько американских штатов также объявили об обязательном закрытии заведений в рамках борьбы с распространением коронавируса. Штаты Вашингтон, Пенсильвания, Иллинойс, Огайо и Массачусетс временно закрывают рестораны и бары за некоторыми исключениями.

В 32 штатах США, а также в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, закрываются школы.

На настоящий момент число случаев заражения коронавирусом в США приблизилось к 3,5 тыс., 65 человек погибли.

В городе Нью-Йорк зарегистрировано 329 заболевших и пять летальных исходов.