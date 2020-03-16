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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:16

Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро

Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро
Фото: Reuters

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Власти Франции оштрафовали американскую Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства торговой сетью компании. Об этом говорится в заявлении Французского антимонопольного ведомства.

Кроме того, французское антимонопольное ведомство оштрафовало двух оптовых продавцов продукции Apple - Tech Data и Ingram Micro - соответственно на 76,1 млн евро и 63 млн евро за неконкурентные практики.

"Apple и два оптовых продавца ее продукции договорились не конкурировать друг с другом и предотвращать конкуренцию среди реселлеров, лишив, таким образом, конкуренции оптовый рынок продуктов Apple", - заявила глава антимонопольного ведомства Изабель де Силва.

Штраф, наложенный на Apple, является крупнейшим для французского регулятора. Предыдущий рекорд - 350 млн евро - был наложен регулятором на Orange SA в 2015 году.

Регулятор начал разбирательство в связи с жалобой, поданной премиум-реселлером Apple - eBizcuss - в 2012 году.

В прошлом году французские власти оштрафовали Google на 150 млн евро за "непрозрачные" правила работы платформы Google Ads, позволявшие американской компании использовать эти правила выборочно и несправедливо.

Франция Apple

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