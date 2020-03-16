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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:16

МИД РФ сообщил, что боевики в Идлибе перевооружились и пошли в контрнаступление

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Крупные вооруженные формирования террористов в сирийском Идлибе не признали российско-турецкие договоренности, смогли перевооружиться при поддержке извне и предпринимают контрнаступательные действия, заявили в понедельник в департаменте информации и печати МИД России.

"В зоне деэскалации в сирийском Идлибе сосредоточены крупные вооруженные формирования различных исламистских группировок, включая "Хайят Тахрир аш-Шам" и "Хуррас ад-Дин" (обе запрещены в РФ - ИФ), которые продолжают использовать идеологические установки и террористические методы "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - ИФ). Упомянутые организации, кстати, отказались признавать последние российско-турецкие договоренности о введении в этом районе режима перемирия", - сообщили "Интерфаксу" в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ отметили, что "в рядах сгруппировавшихся там джихадистов есть и немало игиловцев, в том числе эвакуированных в свое время по "коридорам безопасности" из других регионов Сирии".

"Боевики тергруппировок воспользовались передышкой, подлечились, перевооружились, в том числе благодаря поддержке извне, и теперь предпринимают контрнаступательные действия", - заявили на Смоленской площади.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.

МИД РФ Сирия Идлиб. Турция Аль-Каида

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