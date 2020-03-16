Грузия с 18 марта закроет границы для иностранцев из-за коронавируса

Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство Грузии закрывает границы страны для въезда иностранных граждан с 18 марта в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса. Таково решение Координационного совета по предотвращению распространения коронавируса.

Граждане Грузии смогут вернуться на родину, сообщил в понедельник на брифинге советник премьер-министра по вопросам внешней политики Ираклий Чиковани.

По его словам, Координационный совет также принял решение о закрытии всех горных курортов Грузии.

"Было также принято решение дать рекомендации всем кафе, ресторанам и барам ограничить деятельность только сервисом выноса готовой продукции", - сказал Чиковани.

Координационный совет рекомендовал гражданам, возраст которых превышает 70 лет, максимально избегать людных мест и максимально изолироваться.