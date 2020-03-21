Премьер Грузии объявил о введении в стране ЧП из-за COVID-19

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Грузии с 21 марта на один месяц вводится чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщил в субботу на брифинге премьер-министр Георгий Гахария.

Между тем, сотрудники полиции Грузии за последние сутки задержали и препроводили в карантин 39 граждан, нарушивших режим самоизоляции для лиц, подозреваемых в инфицировании новым коронавирусом.

По информации МВД, за нарушение установленных правил режима самоизоляции в течение последних четырех недель были задержаны и направлены в карантин 180 граждан.

Как сообщает Минздрав Грузии, в настоящее время на карантине находятся 1966 человек. Все они размещены в изолированных гостиницах. В номерах размещают по одному гражданину, которые не имеют права выйти из помещения в течение 14 дней. Их обеспечивают трехразовым питанием, отметили в ведомстве.

Министерство не приводит данных, сколько граждан Грузии, прибывших из других стран, находятся в режиме самоизоляции.

По субботним данным ведомства, в Грузии выявлено 47 инфицированных COVID-19 граждан.

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