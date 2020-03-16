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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:39

Полсотни водителей из РФ застряли в Италии на границе со Словенией

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Посольство России в Италии и генконсульство России в Милане предпринимают меры для разрешения ситуации, сложившейся на границе Италии и Словении и связанной с пропуском иностранных грузовых автомобилей.

"По полученной нами информации, водители иностранных транспортных средств не могут пересечь итало-словенскую границу через пограничные переходы в итальянской области Фриули-Венеция-Джулия в связи с запретом Словении. В их числе может быть порядка 50 российских водителей", - сообщила российская дипмиссия в фейсбуке.

"Находимся в контакте как непосредственно с водителями, так и с их работодателями - транспортными компаниями. Предложили изменить маршрут движения с пересечением границы Италии через Францию, где подобных проблем не наблюдается", - отметили в посольстве.

Италия Россия Словения

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