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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:12

Что случилось этой ночью: среда, 18 марта

Закрытие границ Евросоюза, лидерство Байдена в праймериз, коронавирус во всех странах Европы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Страны ЕС закроют на 30 дней внешние границы Евросоюза из-за коронавируса. Соответствующее решение было принято единогласно на видеосаммите во вторник. Помимо этого лидеры государств-членов ЕС согласовали меры по снижению напряженности на внутренних границах, которая возникла после закрытия рядом стран своих границ.

- В Европе не осталось стран без заразившихся коронавирусом: накануне первые два случая COVID-19 были подтверждены в Черногории, которая оставалась последней европейской страной без выявленных случаев заболевания. Чтобы не допустить проникновения инфекции в страну, было приостановлено международное пассажирское сообщение. "Аэрофлот" не смог добиться разрешения на вывоз в Россию своих пассажиров. По словам источника, власти Черногории, откуда не могут вылететь более тысячи россиян, требуют в обмен на разрешение доставить в Тиват 50 своих граждан из Москвы.

- Джо Байден укрепил позиции в президентской гонке демократов. По подсчетам американских СМИ, бывший вице-президент опережает своего главного соперника сенатора Берни Сандерса на праймериз во Флориде, в Иллинойсе и Аризоне.

- Более 13 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в мире за сутки, почти 3 тысячи - в Италии. В то же время в Китае за этот период было выявлено только 13 новых заболевших, 12 из которых прибыли из-за рубежа. В США коронавирус добрался до Западной Вирджинии - последнего из 50 американских штатов, где до этого не было зарегистрировано заболевания. Всего в США выявлено более 5 тысяч случаев COVID-19 и 100 летальных исходов.

- Счетная палата в 2019 году выявила нарушения на 890 млрд рублей. В прошлом году было проведено на 100 проверок меньше и выявлено меньше нарушений, чем в 2018-м, но общая сумма нарушений оказалась на 100 млрд рублей больше. Наиболее частными нарушениями стали ошибки в финансовой отчетности, нарушения при госзакупках и неисполнение бюджета.

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