Страны ЕС согласовали меры по снижению напряженности на внутренних границах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран Евросоюза на видеосаммите во вторник согласились в необходимости в кратчайшие сроки снять заторы на внутренних границах ЕС, которые возникли после закрытия рядом стран своих границ для предотвращения распространения коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Слишком много людей застряло на границах, они не могут попасть домой, и им надо помочь вернуться. Недопустимо много транспортных пробок, в которых простаивают фуры с грузами. Нам нужны эти грузы для функционирования внутреннего рынка ЕС", - заявила она.

Глава Еврокомиссии отметила, что широкую поддержку всех лидеров стран союза получила идея "зеленых коридоров" для быстрого пропуска грузов через внутренние границы.

Скорейшего решения требует и проблема трансграничных работников. Например, большинство персонала больниц Люксембурга живет во Франции и Германии. Они часами выстаивают на границе, чтобы попасть на работу или домой.

Фон дер Ляйен добавила, что "много говорила по телефону с премьер-министром Польши о напряженности на польских границах" - как об организации "зеленых коридоров" для грузовиков, так и о помощи тем, кто застрял на границе.

"Это люди из Эстонии, Латвии и Литвы. Им нужен коридор через Польшу, чтобы вернуться домой", - продолжила она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что на видеосаммите поддержаны составленные Еврокомиссией директивы, призванные снять напряженность на тех границах, где установлен пограничный контроль.

"Контроль должен быть более гибким, более адресным, оставлять путь потокам товаров и тем людям, которым необходимо срочно пересечь границу", - подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии добавила, что до полной отмены контроля на внутренних границах "пройдет какое-то время".