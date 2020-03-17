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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Почти 3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в Италии за сутки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - За сутки в Италии выявлено 2 989 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 345 человек, выздоровели 192 пациента, сообщил на пресс-конференции руководитель службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Эпидемия коронавируса

По его словам, в настоящее время в Италии насчитывается 26 062 инфицированных пациента, еще 2 941 выздоровел и 2 503 скончались.

Боррелли отметил, что наиболее сложная эпидемиологическая ситуация продолжает складываться в Ломбардии, где насчитывается 16 620 случаев заражения и 1 640 смертей.

По числу подтвержденных случаев COVID-19 Италия в настоящее время занимает второе место в мире после Китая, где эпидемия пошла на спад.

Италия

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