Почти 3 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в Италии за сутки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - За сутки в Италии выявлено 2 989 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 345 человек, выздоровели 192 пациента, сообщил на пресс-конференции руководитель службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По его словам, в настоящее время в Италии насчитывается 26 062 инфицированных пациента, еще 2 941 выздоровел и 2 503 скончались.

Боррелли отметил, что наиболее сложная эпидемиологическая ситуация продолжает складываться в Ломбардии, где насчитывается 16 620 случаев заражения и 1 640 смертей.

По числу подтвержденных случаев COVID-19 Италия в настоящее время занимает второе место в мире после Китая, где эпидемия пошла на спад.