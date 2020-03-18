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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:12

Китай лишил аккредитации журналистов трех американских газет

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - МИД КНР объявил, что журналисты американских изданий New York Times, Wall Street Journal и Washington Post лишаются аккредитации в Китае и потребовал сдать журналистские удостоверения в 10-дневный срок.

"В ответ на резкое сокращение американской стороной и фактическое выдворение сотрудников китайских СМИ, китайская сторона требует, чтобы (аккредитованные в Китае - ИФ) американские журналисты New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, срок действия аккредитации которых истекает до конца текущего года (...), в течение десяти дней сдали (выданные МИД Китая - ИФ) журналистские удостоверения. В последующем они не будут иметь право работы в Китайской Народной Республике, включая Гонконг и Макао", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства в среду.

Помимо этого, "в ответ на то, что американская сторона назвала пять китайских СМИ в США "иностранными миссиями", китайская сторона потребовала от отделений "Голоса Америки", New York Times, Wall Street Journal, Washington Post и Times в Китае предоставить в письменной форме информацию обо всех сотрудниках, финансах, операциях и владении недвижимостью в Китае".

МИД КНР предупредил, что, если "дискриминационные меры Вашингтона" в отношении китайских журналистов в США будут продолжаться, Китай ответит на них зеркально.

Нынешние шаги китайских властей в отношении американских СМИ в сообщении называются "абсолютно оправданной и разумной защитой от необоснованного давления США на китайскую прессу".

Китай США New York Times Wall Street Journal Washington Post

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