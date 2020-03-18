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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

Прибывающих во Вьетнам россиян поместят на двухнедельный карантин

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вьетнам с 18 марта на 30 суток прекратил выдавать въездные визы и ввел карантин для всех иностранных граждан, в том числе российских, сообщает посольство России в стране.

Эпидемия коронавируса

На карантин будут помещаться все иностранцы, прибывающие из США, всех стран Европы и Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении дипмиссии в среду. В посольстве призвали учитывать эти факторы при планировании поездки во Вьетнам.

Как пишут вьетнамские СМИ, возможность въехать в страну сохраняется только у ее граждан и высококвалифицированных иностранных экспертов и рабочих, которые должны предоставить документы о том, что у них нет коронавируса. Запрет на въезд также не распространяется на дипломатов.

Ранее Вьетнам приостановил выдачу виз гражданам Ирана, Китая, Южной Кореи, Италии, а позже всех стран Шенгенской зоны и Великобритании.

По последним данным, в стране было зафиксировано 66 случаев заражения коронавирусом.

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