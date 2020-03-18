Власти Израиля предупредили о вероятном введении полного карантина

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил, что в стране может быть введен полный карантин.

Он заявил Армейскому радио, что это неминуемое решение.

По данным израильских СМИ, Эрдан уже отдал распоряжение о проведении подготовки к введению полного карантина. В случае реализации этого плана в стране будут введены еще более жесткие ограничения на передвижение людей.

Число заразившихся коронавирусом в Израиле к утру среды возросло до 427 человек.

Власти страны уже несколько дней призывают жителей оставаться дома и выходить на улицу только при необходимости. Например, выйти за продуктами разрешается только в том случае, если в том или ином продовольственном магазине отсутствует услуга доставки. Кроме того, жителям разрешено выходить на прогулку не более чем на 10 минут при условии, что никого не будет находиться в непосредственной близости.