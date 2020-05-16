Двухчасовое шоу для участников "Евровидения" покажут 46 стран

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Вещатели из 46 стран покажут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года вместо отмененного международного песенного конкурса "Евровидение-2020", а также конкурсантов прошлых лет, в России шоу покажет Первый канал.

"Eurovision: Europe Shine A Lig" по задумке организаторов соберет зрителей по всей Европе и всему миру. В шоу примут участие представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в 2020 году, а также артисты-конкурсанты прошлых лет. В рамках концерта все участники "Евровидения-2020", находясь в своих странах, вместе исполнят песню Love Shine A Light британской группы Katrina and The Waves, победившей на конкурсе в 1997 году.

Организаторы также планируют ряд сюрпризов для зрителей и прямые включения из разных стран. Ожидается, что концерт будет длиться около 2 часов.

Россию на конкурсе будет представлять группа Little Big с песней "Uno".

18 марта организаторы конкурса объявили, что "Евровидение" впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

"Евровидение-2020" в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.