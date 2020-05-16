Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 15.05В России 262 843+10 598В мире 4 442 163+95 145

Двухчасовое шоу для участников "Евровидения" покажут 46 стран

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Вещатели из 46 стран покажут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года вместо отмененного международного песенного конкурса "Евровидение-2020", а также конкурсантов прошлых лет, в России шоу покажет Первый канал.

"Eurovision: Europe Shine A Lig" по задумке организаторов соберет зрителей по всей Европе и всему миру. В шоу примут участие представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в 2020 году, а также артисты-конкурсанты прошлых лет. В рамках концерта все участники "Евровидения-2020", находясь в своих странах, вместе исполнят песню Love Shine A Light британской группы Katrina and The Waves, победившей на конкурсе в 1997 году.

В миреКонкурс "Евровидение" в Роттердаме отменен из-за пандемии коронавирусаКонкурс "Евровидение" в Роттердаме отменен из-за пандемии коронавирусаЧитать подробнее

Организаторы также планируют ряд сюрпризов для зрителей и прямые включения из разных стран. Ожидается, что концерт будет длиться около 2 часов.

Россию на конкурсе будет представлять группа Little Big с песней "Uno".

18 марта организаторы конкурса объявили, что "Евровидение" впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.

"Евровидение-2020" в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

Евровидение музыка Eurovision

Новости по теме

Новости

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

В киноотрасли опасаются удорожания производства фильмов и сериалов в РФ

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится

Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

Театр на Таганке 9 мая представит онлайн-версию спектакля "Павшие и живые"

У актрисы Татьяны Васильевой подтвердился COVID-19

Киностудия имени Горького объявила о запуске Youtube-канала

Актер Вахтанговского театра Евгений Фёдоров умер на 97-м году жизни

Актер Вахтанговского театра Евгений Фёдоров умер на 97-м году жизни

Надежду Бабкину выписали из больницы

Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером

Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');