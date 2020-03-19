Белый дом выплатит американцам по $1 тыс. в течение трех недель

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Белый дом планирует выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка в качестве мер по поддержке населения в условиях пандемии коронавируса, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

Администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель, заявил Мнучин в интервью Fox Business News.

Министр также рассказал, что Белый дом планирует направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, которые должны поддержать американскую экономику в нынешних условиях.

Если спустя еще три недели экономический кризис, спровоцированный пандемией, не пойдет на спад, американские граждане снова получат аналогичные выплаты в тех же объемах, добавил Мнучин.

Меры Вашингтона по поддержке американцев в условиях пандемии

Ранее в марте глава Минфина США говорил, что Вашингтон планирует прямые выплаты в пользу граждан, оказавшихся под ударом из-за коронавируса. В общей сложности на эти цели может быть направлено $250 млрд, сообщал Мнучин.

"Мы хотели бы начать отправлять американцам чеки немедленно", - заявил Мнучин. Эти выплаты могут заменить ранее обсуждавшуюся правительством США и законодателями идею о снижении налога на заработную плату.

"Мы хотим быть уверены, что американцы быстро получат деньги, а владельцы малого бизнеса будут иметь доступ к финансированию", - отмечал Мнучин.

Министр финансов представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики, объем которого может достичь $1 трлн. Это существенно превысит программу стимулирующих мер, введенную американскими властями в разгар финансового кризиса в 2009 году, объем которой составил $787 млрд.

"Это огромная сумма. Мы вынесли на рассмотрение предложение, предусматривающее вливание триллиона долларов в экономику", - заявил министр.

Кроме того, власти США пошли на беспрецедентный шаг, чтобы поддержать граждан в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса. Мнучин объявил, что президент Трамп одобрил введение отсрочки по налоговым выплатам для миллионов американцев на 90 дней. Налоговые каникулы коснутся дохода частных лиц на сумму до $1 млн и дохода компаний на сумму до $10 млн, сообщил Мнучин.