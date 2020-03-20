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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Что случилось этой ночью: пятница, 20 марта

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса. Во время испытания определят эффективную дозу и схему вакцинации. Прототипы проверят на способность вызывать выработку антител.

– Бельгийский вирусолог назвал срок продолжительности эпидемии COVID-19. Он сделал вывод на основе развития эпидемии в китайской провинции Хубэй. Его модель говорит, что пик заражаемости еще не пройден.

– Владельцам подмосковных ТЦ посоветовали временно закрыться. Рекомендация длится до окончания вспышки коронавируса в России. Власти области прекратили выдавать лицензии, аттестаты и аккредитации.

– Каннский кинофестиваль перенесли из-за COVID-19. Окончательную дату проведения пока не определили. Фестиваль был намечен на середину мая.

– Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию. Огонь встретили на базе японских ВВС. Несмотря на эпидемию коронавируса, премьер-министр Японии Синдзо Абэ не потерял надежду провести "полноценную" Олимпиаду.

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