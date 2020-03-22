Университет Хопкинса насчитал более 300 тыс. больных коронавирусом

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Количество случаев заболеваний коронавирусом COVID-19 в мире превышает 300 тысяч, при этом более 91,5 тыс. человек выздоровели, свидетельствуют данные, которые собирает американский университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, на настоящий момент заражены COVID-19 303 816 человек, 12 966 умерли.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Китае - 81 305, Италии - 53 578, Испании - 25 374 и США - 24 783.

За ними следуют Германия - 22 783 случая, Иран - 20 610 и Франция - 14 308.

Наибольшее количество смертей отмечается в Италии - 4 825, в Китае - 3 139, Иране - 1 556 и Испании - 1 375.

При этом Китай, Иран, Италия, Испания и Южная Корея лидируют по количеству выздоровевших. Всего в мире поправились после заболевания коронавирусом 91 676 человек.