Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 марта
Обновленные данные по коронавирусу, изменения полетной программы "Аэрофлота", памятник Жукову на Манежной площади
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Университет Хопкинса насчитал более 300 тыс. больных коронавирусом. Скончались почти 13 тыс. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Китае - 81 305, Италии - 53 578, США - 25 493, Испании - 25 374. В Италии за сутки число инфицированных выросло на 6,5 тыс.
- Аэрофлот анонсировал изменения в полётной программе из Москвы. Приостановлены рейсы в Дели, Хельсинки, Стокгольм, Афины, Баку, Загреб и Софию. Большая часть ограничений будет снята в апреле.
- Россия направит в Италию мобильные бригады военных медиков, средства дезинфекции и медицинское оборудование. Отправку российских военных специалистов планируется начать в воскресенье, 22 марта.
- Столкновение двух автобусов произошло в Тамбовской области. 15 человек пострадали, 2 погибли. Автобус следовал из Москвы в Волгоград.