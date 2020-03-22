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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 марта

Обновленные данные по коронавирусу, изменения полетной программы "Аэрофлота", памятник Жукову на Манежной площади

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Университет Хопкинса насчитал более 300 тыс. больных коронавирусом. Скончались почти 13 тыс. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Китае - 81 305, Италии - 53 578, США - 25 493, Испании - 25 374. В Италии за сутки число инфицированных выросло на 6,5 тыс.

- Аэрофлот анонсировал изменения в полётной программе из Москвы. Приостановлены рейсы в Дели, Хельсинки, Стокгольм, Афины, Баку, Загреб и Софию. Большая часть ограничений будет снята в апреле.

- Россия направит в Италию мобильные бригады военных медиков, средства дезинфекции и медицинское оборудование. Отправку российских военных специалистов планируется начать в воскресенье, 22 марта.

- Столкновение двух автобусов произошло в Тамбовской области. 15 человек пострадали, 2 погибли. Автобус следовал из Москвы в Волгоград.

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