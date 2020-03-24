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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

В голландских супермаркетах ввели правило 10 кв. м на одного покупателя

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Супермаркеты и аптеки в Нидерландах ограничили доступ к ним покупателей из-за вспышки коронавируса.

Теперь разрешается одномоментно находиться в зале клиентам из расчета одного человека на 10 квадратных метров. Остальным придется подождать своей очереди за дверью.

Как поясняют местные СМИ, ограничения введены в связи с принятыми более строгими мерами по предотвращению распространения коронавируса и требованием, чтобы люди находились в общественных местах на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

В рамках ограничительных мер католическая и протестантская церкви отменили публичные мероприятия по случаю церковных праздников до 1 июня. Это включает пасху и троицу. Католические церкви останутся открытыми для индивидуальных посещений при условии соблюдения дистанции в полтора метра. Протестантская церковь призвала приходы перейти на службу в режиме онлайн, пишет издание NL Times.

По последним данным нидерландского национального института здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 5 560 человек.

За сутки заразились еще 811 человек, количество летальных исходов увеличилось на 63 человека. Общее число погибших от недуга составило 276 человек.

Нидерланды

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