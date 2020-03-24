Франция перешла порог в 1 тыс. смертей от COVID-19

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Общее число летальных исходов среди людей, зараженных коронавирусом во Франции достигло 1100, за минувшие сутки умерли еще 240 инфицированных COVID-19.

В стране 22300 выявленных зараженных.

В настоящее время госпитализированы 10176 пациентов. 2516 из них пребывают в тяжелом состоянии и находятся в реанимационных отделениях, сообщил вечером во вторник на ежедневном брифинге директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции, профессор Жером Саломон.

По его данным, 3281 человек вылечились и покинули больницы.

Саломон заявил, что эпидемия COVID-19 "по-прежнему быстро усугубляется".

Французские СМИ опубликовали сообщения, что заседавший во вторник научный совет по коронавирусу дал свои новые рекомендации по всеобщему карантину. Из его выводов следует, что изоляция граждан во Франции должна продлиться в целом "по крайней мере, 6 недель" со времени ее введения.