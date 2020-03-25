Что случилось этой ночью: среда, 25 марта

Новый потенциальный эпицентр распространения COVID-19, землетрясение магнитудой 7,2 в России, новые правила лечения пациентов с коронавирусом в Москве

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв коронавируса в мире за сутки составило более 1600, заразились почти 36 тыс. Итого, по состоянию на 03:00 по московскому времени среды, в мире насчитывалось 385652 инфицированных, а погибли 17699 человек. Больше всего больных остается в Китае (81 тыс. человек), Италии (69 тыс. человек), США (55 тыс. человек), Испании (39 тыс. человек), Франции (19 тыс. человек). ВОЗ назвала США потенциальным новым эпицентром распространения коронавируса. Коронавирус также выявили на самом удаленном населенном острове мира - острове Пасхи.

- Землетрясение магнитудой 7,2 произошло возле Курильских островов. Сейсмическое событие произошло в среду в 14:49 по местному времени (5:49 по Москве). В Петропавловске-Камчатском (более 400 км от эпицентра) ощущались подземные толчки силой около пяти баллов - в помещениях падали предметы, раскачивалась мебель. В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами, однако сейсмологи не ожидают его прихода.

- В Москве разрешили лечение на дому пациентов с легким течением COVID-19. Пациенту дома назначат прием Лопинавира и Ритонавира, обильное питье, симптоматическую терапию.

- Индекс Dow Jones показал максимальный подъем с 1933 года. Индикатор подскочил более чем на 11%. Индекс S&P 500 в то же время отошел от минимума 2016 года и продемонстрировал максимальный однодневный прирост с октября 2008 года. Золото, по данным MarketWatch, подорожало на 6%, что стало максимальным ростом в цене драгоценного металла за 10 лет. Фьючерсы на Brent вплотную подошли к отметке $28 за баррель.

- В ОБСЕ выразили обеспокоенность вмешательством РКН в деятельность СМИ. В заявлении приводится недавнее требование Роскомнадзора к радиостанции "Эхо Москвы" и порталу "Говорит Магадан" удалить "недостоверную общественно значимую информацию" о коронавирусе.