В Грузии для борьбы с коронавирусом решили запустить онлайн-хакатон

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Агентство по инновациям и технологиям Министерства экономики и устойчивого развития Грузии запустило онлайн-хакатон в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом.

"Целью хакатона является разработка прототипа цифрового продукта, который поможет решить проблемы, связанные с вирусами", - заявила глава Минэкономразвития республики Натия Турнава во вторник на презентации проекта.

"Сегодня весь мир, в том числе Грузия сталкивается с глобальным вызовом - коронавирусом, который перевел всех нас на чрезвычайный режим работы. Хочу обратиться ко всем креативным людям помочь своими идеями, чтобы вместе креативными идеями справиться с этим вызовом", - сказала Турнава.

По словам министра, все, у кого есть инновационные идеи и соображения по противостоянию этому вызову, должны помочь людям, чтобы они оставались дома и период самоизоляции или карантина прошли без излишнего дискомфорта. "Мы должны помочь им работать в дистанционном режиме или получить образование в онлайн-режиме", - призвала глава Минэкономразвития.

Желающие заполнить аппликации могут начать это уже с сегодняшнего дня. Онлайн-хакатон против Covid-19 стартует 3 апреля. У команд, участвующих в хакатоне, будет возможность в течение 72 часов при помощи менторов работать над такими проблемами, как онлайн-медицина, снабжение продовольствием, дистанционное обучение, мониторинг заболеваний и многое другое.

Министр сообщила, что установлен призовой фонд в 20 тыс. лари (около 460 тыс. руб.). Команда-победитель определится 5 апреля 2020 года.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На время действия ЧП закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы Грузии. По-прежнему можно перевозить только грузы, а также принимать граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 70 случаев заражения коронавирусом Covid-19, из них девять человек вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 252 пациентов, в режиме карантина - 4 тыс. 55 человек.