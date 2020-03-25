Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Число заболевших коронавирусом в США достигло почти 53 тыс.

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Количество случаев заболевания коронавирусом на территории США превысило 52 тыс., увеличившись со вторника на более чем 5 тыс., следует из данных служб здравоохранения.

Всего по состоянию на среду по Гринвичу подтверждено 52983 случая заболевания, а также 685 умерших. При этом количество вылечивших составило всего 370 человек. По количеству заболевших Соединенные Штаты находятся на третьем месте в мире.

Самое большое количество заболевших с момента начала пандемии зафиксировано в штатах Нью-Йорк (25665), Нью-Джерси (3675), Калифорния (2494), Вашингтон (2221), Мичиган (1791), Иллинойс (1535) и Флорида (1412). В штате Нью-Йорк самое большое количество умерших от вируса - 210 человек. Только со вторника там зафиксировано 53 летальных исходов.

Самым "благополучным" штатом по числу заболевших является Восточная Вирджиния, где выявлено всего 20 случаев.

Как сообщалось, в понедельник главный хирург США доктор Джером Адамс заявил, что в ближайшие дни в Америке ожидается резкий рост заболеваемости коронавирусом.

"Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо", - сказал он в эфире программы Today телеканала NBC News.

По словам Адамса, болезнь распространяется в США, потому что многие люди по всей стране, особенно молодые не воспринимают угрозу достаточно серьезно и не следуют указаниям властей оставаться дома и практиковать социальное дистанцирование.

По словам американских врачей, вирус поражает не только людей пожилого возраста. Например, в штате Мэриленд более 40% заразившихся коронавирусом - люди в возрасте от 18 до 54 лет.

США

Новости

Франция перешла порог в 1 тыс. смертей от COVID-19

Боевики подорвали два броневика турецкой армии в районе Идлиба

Трамп заявил о возможной отмене "коронавирусных" ограничений в США к 12 апреля

Что произошло за день: вторник, 24 марта

Россиян вывезут с Украины спецпоездом в конце марта

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции, мешающие борьбе с COVID-19

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Индия введет общенациональный карантин на 21 день

Индия введет общенациональный карантин на 21 день

Etihad Airways отказалась вывозить российских туристов с Сейшел

Путин примет участие в экстренном видеосаммите G20 по борьбе с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');