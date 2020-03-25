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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

ВОЗ предупредила, что США может стать новым эпицентром распространения COVID-19

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса COVID-19 могут стать США.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила журналистам накануне, что Соединенные Штаты с учетом поступающей информации о быстром росте числа инфицированных могут стать таким центром потенциально.

"Сейчас наблюдается быстрый рост числа заболеваний в США. Значит, у них действительно есть такой потенциал. Мы пока не можем сказать, что это уже так, но может стать реальностью потенциально", - цитирует Харрис гонконгское издание South China Morning Post.

Это предупреждение прозвучало на фоне того, как американские эксперты продолжают бить тревогу по поводу критической нехватки средств для борьбы с коронавирусом в США.

"Мы готовы? Нет. Совершенно очевидно, что мы не подготовлены должным образом ни в каком смысле. Нет - это однозначный ответ", - сказал Рон Уолдман, профессор университета Джорджа Вашингтона, врач, специалист по инфекционным заболеваниям.

Как сообщил журнал Foreign Policy, Госдепартамент США дал указание американским дипломатам в Восточной Европе и Евразии искать потенциальных поставщиков "критически важных медицинских материалов и оборудования". Однако, считает издание, такие ресурсы в Европе "критически истощены" из-за быстрого распространения инфекции в странах континента.

В США, по данным South China Morning Post, на вечер вторника зафиксировано 42,732 тыс. инфицированных, 525 смертных случаев. В то же время, как сообщил в ночь на среду университет Джона Хопкинса, который также ведет статистику по коронавирусу, в Соединенных Штатах насчитывается более 53 тыс. инфицированных, 703 скончавшихся.

ВОЗ США

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