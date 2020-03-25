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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Число жертв коронавируса в мире достигло 17,7 тыс. человек

Число инфицированных превысило 385 тыс.

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 03:00 по московскому времени среды, в мире насчитывалось 385652 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 17699 человек, поправились почти 100 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За сутки с 03:00 по Москве вторника число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 35,884 тыс. человек, скончавшихся - на 1662.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на вечер вторника, в стране зафиксировано 6820 смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии. Всего зарегистрировано 69176 больных.

В Испании зафиксировано 39673 больных (скончались 2696), Германии - 27436 (86), Франции - 19856 (860), Великобритании - 8077 (422), Швейцарии - 8060 (66), Нидерландах - 4749 (213), Австрии - 3924 (21), Бельгии - 3401 (75), Норвегии - 2371 (восемь), Португалии - 2060 (23), Швеции - 1934 (21), Турции - 1529 (37), Дании - 1460 (24), Чехия - 1289 (два), Ирландия - 1125 тыс. (шесть).

В США, по данным South China Morning Post, на вечер вторника зафиксировано 42732 инфицированных, 525 смертных случаев. В то же время, как сообщил в ночь на среду университет Джона Хопкинса, который также ведет статистику по коронавирусу, в Соединенных Штатах насчитывается более 53 тыс. инфицированных, 703 скончавшихся.

В Бразилии коронавирус выявлен у 1546 человек, скончались 25, в Канаде - у 1432 человек, 20 случаев смерти.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3277 человек, зарегистрировано 81171 случаев заболевания.

В Иране число жертв достигло 1934 при 24811 заразившихся.

В Южной Корее на вечер понедельника зарегистрированы 120 случаев смерти в результате вызываемого вирусом заболевания, общее число заболевших в стране достигло 9037.

На территории Японии с учетом пассажиров и членов экипажа стоящего в Иокогаме круизного лайнера инфицировано 1853 (скончались 53), в Малайзии - 1624 (15), Израиле - 1238 (один).

В Австралии выявлено 1984 заболевших, зарегистрировано восемь смертей.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

South China Morning Post отмечает, что всего в мире на домашнем карантине в настоящее время находится более 1 млрд человек.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Хроника коронавируса. Март.

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