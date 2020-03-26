Полиция Франции пригрозила забастовкой из-за нехватки защитных масок

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Французская полиция в четверг предупредила министерство внутренних дел, что приостановит контроль в стране при отсутствии масок для госслужащих, сообщила в четверг французская газета Le Figaro.

Так, в совместном заявлении полицейских профсоюзов говорится, что "полиция будет выполнять только действительно необходимые задачи и больше не будет осуществлять контроль за сдерживанием" (распространения коронавируса - ИФ)" в случае отсутствия средств защиты.

Накануне несколько полицейских профсоюзов раскритиковали решение МВД передать запасы защитных масок-респираторов для защиты от COVID-19 медицинскому персоналу без какой-либо компенсации.

По данным Le Figaro, в распоряжении у полиции имеются хирургические маски, однако сотрудники считают, что их недостаточно для полноценной защиты.

По состоянию на 26 марта, во Франции обнаружили более 25,2 тыс. инфицированных, свыше 1,3 заразившихся скончались. Между тем, 3,9 тыс. заболевших выздоровели.