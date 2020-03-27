Дипломаты ЕС назвали "ужасающим" доклад о пытках в Донбассе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз ожидает расследования сообщений о нарушениях прав человека на востоке Украины в отношении задержанных в контексте конфликта, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС); в ЕВС также называли ужасающими сообщения из последнего доклада управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Как говорится в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе, этот доклад подтверждает, что "на востоке Украины продолжается практика произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными, связанными с конфликтом". "Все стороны должны соблюдать свои международные обязательства по правам человека и гуманитарному праву", - подчеркивается в заявлении ЕВС.

Представитель службы отмечает, что в докладе УВКПЧ, в частности, была "выявлена и далее подтверждена постоянная модель произвольных задержаний, которая часто выражалась в насильственных исчезновениях, пытках и жестоком обращении с задержанными лицами, связанными с конфликтом, в так называемых Луганской народной республике и Донецкой народной республике".

"Эта практика и безнаказанность их исполнителей должны прекратиться. Сообщения в докладе УВКПЧ освобожденных задержанных об условиях их содержания ужасают. ЕС ожидает немедленного и всестороннего расследования этих сообщений о нарушениях", - подчеркивается в коммюнике.

В нем также содержится призыв, чтобы независимые международные наблюдатели, такие как Международный комитет Красного Креста и УВКПЧ получили полный и безусловный доступ ко всем задержанным и к местам их содержания под стражей в Донбассе.

В этом контексте ЕС ожидает, что Россия ради мирного политического урегулирования конфликта на востоке Украины "окажет свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", отмечается в документе.

"Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ", - напоминают в Брюсселе.