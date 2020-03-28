Число жертв COVID-19 в Великобритании превысило тысячу человек

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в Великобритании возросло на 269 и достигло 1028 человек, сообщает в субботу телеканал Sky News.

Отмечается, что большинство жертв коронвируса - жители Англии (935 человек). Умершим было от 33 до 100 лет. У всех, кроме 13 из них, помимо коронавируса имелись другие сопутствующие проблемы со здоровьем.

В Шотландии насчитывается 40 летальных исходов, в Уэльсе - 38, в Северной Ирландии - 15.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Великобритании в настоящее время превысило 17 тысяч.