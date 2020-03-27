В Минэнерго назвали "каплей в море" предложение ОПЕК+ по сокращению добычи

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Влияние коронавируса на падение спроса на нефть уже в феврале было довольно значительным, и предлагаемые партнерами по ОПЕК+ ограничения по добыче нефти в 0,6-1,5 млн баррелей в сутки были "каплей в море", заявил в ходе онлайн-дискуссии на площадке Валдайского клуба замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Наш анализ в феврале показывал, что в ситуации полной неопределенности и высокой вероятности распространения вируса за границы Китая повлиять кардинально невозможно, потому что даже сокращение 0,6-1,5 млн б/с - это капля в море по сравнению с тем ударом, который вирус нанес по мировой экономике", - сказал он.

По словам Сорокина, сейчас наблюдается падение спроса на нефть в объеме до 15 млн б/с, а в ближайшие недели он упадет до 20 млн б/с - это несопоставимо с предлагавшимися ограничениями по добыче. "И предпринимать действия, которые не принесут эффекта, не всегда рационально, поэтому наше предложение было, и время показало, что оно было правильно, продлить действие соглашения, то есть добровольные ограничения всеми странами", - сказал замминистра энергетики РФ.

"На наш взгляд, справедливая цена, которая позволяет рынку нормально функционировать, сейчас находится в диапазоне $45-55 за баррель, то есть эта цена не дает прирастать дорогим проектам, которые объективно миру не очень нужны, но при этом позволяет спросу стабильно расти и постепенно рынку достичь этого баланса. Без учета коронавируса при тех уровнях добычи, которые мы наблюдали в первом квартале, мы считаем, что цена в итоге в этот диапазон бы и вышла", - сказал он.

"Но у партнеров была другая точка зрения - считали, что надо срезать (добычу - ИФ), чтобы снизить запасы, и даже если коронавирус окажет чрезмерный эффект, чтобы быстрее выходить из кризисного периода. Но, как мы видим по тому, как развивается ситуация, это не возымело бы эффекта. На наш взгляд, реальный вклад коронавируса в падение цены, если брать точку отсчета в $60 за баррель и текущую цену, где-то $26-27 за баррель, то где-то $25 из этого падения - это эффект коронавируса", - сказал Сорокин.

Он выразил мнение, что даже если бы ограничения были более существенные (1,5 млн б/с - ИФ), цена барреля могла быбыть на $5-7 выше, "но далеко не факт". "И либо группа производителей должна брать полностью ответственность за полную балансировку рынка, ограничивая добычу на столько, на сколько есть перепроизводство, что просто физически невозможно, либо все равно должен быть какой-то рыночный механизм", - добавил замминистра энергетики РФ.

Он также отметил, что только ОПЕК+ не может участвовать в ребалансировке нефтяного рынка, так как эффект тогда будет минимальный, а потеря добычи огромна. "Если это проблема мирового рынка, то в ней должно участвовать большее количество стран для ребалансировки", - сказал Сорокин.

Шоковый сценарий

Россия просчитывала сценарий падения цены на нефть до $30/барр. в случае развала сделки ОПЕК+, однако влияние коронавируса на нефтяной рынок было учтено не до конца, заявил Сорокин.

"Да, у нас определенный фактор коронавируса и интенсификация не были учтены, которые усиливали (падение цен на нефть - ИФ). Но мы прогнозировали, что в случае решения стран ОПЕК о наращивании добычи цена может упасть до $30/барр. То есть это был наш прогноз на такую ситуацию. И, к сожалению, страны ОПЕК приняли именно такое решение, нежели подождать, чтобы потом оценить ситуацию", - сказал Сорокин.

"Но коронавирус придал этому достаточно большой дополнительный эффект. То есть мы рассчитывали на постепенное восстановление (цен - ИФ), потому что $30/барр. - это шоковый сценарий. И вы уже видите по той же статистике США по сланцевым компаниям, и по той активности, которая разворачивается на различных сланцевых бассейнах, что в неделю они теряют по 15-20 буровых последние три недели. Обычно эффект от цены начинает чувствоваться через 3-4 месяца. Сейчас мы это видим сразу", - сказал он.

Намеки на вину России удивляют

Сорокин подчеркнул, что Россия удивлена намекам относительно участия в дестабилизации нефтяного рынка. "Для нас было очень большим сюрпризом даже увидеть намек на то, что мы каким-то образом участвовали в дестабилизации рынка. Потому что наша позиция - публичная, она была озвучена. Мы как раз выступаем за стабильное прохождение текущего тяжелого периода. Поэтому для нас крайне странно читать такие публикации, и мы будем придерживаться дальше этой позиции", - сказал Сорокин.

Комментируя возможность введения санкций против РФ в текущей ситуации, Сорокин сказал: "Санкции, как и являлись нелегальным инструментом, не имеющим ничего общего с рыночной экономикой, призванным исключительно создать преференции для своих компаний, так это и остается. Это факт", - сказал он.

Сорокин подчеркнул, что любые санкции против России нелегальны и иррациональны. "Правота нашей позиции, ресурсы и инфраструктура помогут пройти любые возможные санкции", - добавил он.

Он также отметил, что российские НК будут руководствоваться экономической целесообразностью в вопросе возможного увеличения добычи нефти. "Добыча или какие-то громкие заявления, попытки повлиять на рынок - никогда не были нашей целью", - подчеркнул он.

"Мы выступали категорически против всяческих потрясений и никаких действий, для того, чтобы обрушить рынок, не принимали", - напомнил он.

Компании будут руководствоваться бизнес-планами на основе экономического смыслы тех или иных действий. "Поскольку соглашение на данный момент истекает 1 апреля, то компании имеют возможность нарастить добычу", - продолжил Сорокин.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия отказалась присоединиться к новому соглашению, после чего Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить собственную добычу и нарастить поставки до 12,3 млн б/c в апреле. Также компания предложила покупателям существенные апрельские скидки. Это привело к обвалу цен на мировом рынке нефти.