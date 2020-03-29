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За сутки в материковом Китае выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, 44 – у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Хэнань), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Всего насчитывается 693 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались пять человек, все - в городе Ухане провинции Хубэй, который считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составил 3,3 тыс. человек, зарегистрировано 81,439 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,182 тыс., заболели 67,801 тыс.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 2,691 тыс. человек, состояние 742 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 75 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 902 случая заболевания: в Гонконге - 582 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 37, на Тайване - 283 (два случая смерти).

В настоящее время в Китае руководство и эксперты призывают не ослаблять внимание и сохранять бдительность в отношении возможной новой волны инфекции, связанной с "бессимптомными" случаями заболевания.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на заседании руководящей группы по борьбе с коронавирусом подчеркнул, что необходимо "больше внимания уделять бессимптомным случаям инфицирования".

Один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун заявил, что бессимптомные случаи заболевания представляют наибольший риск. Это - пациенты, обладающие сильным иммунитетом, они могут не заболеть в течение 14 дней после заражения, но вирус существует в их организме более трех недель с возможностью передачи другим людям.

Специалист по респираторной патологии Чжун Наньшань в ходе беседы по видеосвязи с Гарвардской медицинской школой и американскими специалистами особо подчеркнул необходимость особого внимания по отношению к тем людям, которые контактировали с больными без явных симптомов заражения.

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