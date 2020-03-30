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Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса. Об этом сообщили в прес-службе СНБО.

Сивохо был назначен на эту должность 21 октября 2019 года. Неделю спустя он объявил, что для поиска диалога на пути к миру и к возвращению Донбасса в состав Украины создаст Национальную платформу примирения.

12 марта 2020 года презентацию этого проекта в Киеве сорвали ветераны полка "Азов". Представители партии "Национальный корпус" обвинили Сивохо в том, что он называет войну в Донбассе внутренним конфликтом и пожаловались на него в Службу безопасности Украины. На видеозаписи с презентации видно, как зрители кричат на Сивохо и сбивают его с ног, с мероприятия его прогнали

В этот же день секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил в фейсбуке, что Сивохо является внештатным сотрудником и не уполномочен представлять позицию ведомства. При этом он назвал недопустимым конфликт с применением силы. Подозреваемые в нападении на Сивохо были задержаны.

16 марта около 20 депутатов фракции "Слуга народа" в Раде попросили Данилова уволить Сивохо.

Украина СНБО Азов Киев Сергей Сивохо Алексей Данилов

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