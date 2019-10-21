Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

"Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы", - написал Сивохо на своей странице в фейсбуке в понедельник.

Он также опубликовал удостоверение советника секретаря СНБО на его имя, которое было выдано 18 октября 2019 года.

Сивохо 50 лет, он родом из Донецка.