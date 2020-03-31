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Посол РФ назвал ультиматумом инициативу США по Венесуэле

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россия не приветствует ультиматумы и инструменты политического давления, однако готовность США отменить односторонние санкции в отношении Венесуэлы - это позитивный сигнал, заявил "Интерфаксу" во вторник посол РФ в Каракасе Сергей Мелик- Багдасаров.

"Мы считали и продолжаем считать, что решение внутриполитических проблем в Венесуэле должно быть найдено самими венесуэльцами в рамках действующей конституции и национального законодательства посредством диалога ответственных политических сил. Конструктивное содействие данному процессу международного сообщества, в случае заинтересованности в этом участников переговоров, может только приветствоваться", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

При этом он подчеркнул: "Вряд ли можно отнести к такого рода усилиям какие-либо односторонние публичные манифесты, а тем более ультиматумы. Подобные инструменты политического давления, вмешательства во внутренние дела других стран не раз демонстрировали свою неэффективность".

Мелик-Багдасаров также отметил и нынешнюю непростую ситуацию в мире на фоне пандемии коронавируса: "Да и с учетом нынешней обстановки в мире в целом и в латиноамериканском регионе в частности, осложняемой пандемией COVID-19, момент, очевидно, выбран не самый удачный".

"Что касается продемонстрированной США готовности к отмене односторонних ограничительных мер, от которых страдают прежде всего наименее защищенные слои населения, то это позитивный сигнал. Хотя, повторюсь, решать судьбу своей страны могут только сами граждане Венесуэлы", - сказал российский дипломат.

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео озвучил идею сформировать временное правительство Венесуэлы, которое организует выборы, за которыми в случае их честности последует отмена американских санкций.

Так, по словам Помпео, избранные члены Национальной ассамблеи, представляющие обе стороны конфликта в стране, создадут приемлемый Государственный совет, который будет играть роль временного правительства до проведения президентских выборов и выборов в Национальную ассамблею. Такие выборы могут пройти через 6-12 месяцев.

"Если условия проекта будут выполнены, включая уход иностранных сил безопасности и признание выборов иностранными наблюдателями честными и свободными, то все оставшиеся санкции США будут сняты", - заявил госсекретарь США.

Он уточнил, что президент временного правительства в выборах участвовать не будет. Также Помпео сказал, что и президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо признают это правительство верховным органом власти в переходный период в стране.

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