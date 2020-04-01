Что случилось этой ночью: среда, 1 апреля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Министры энергетики РФ и США будут договариваться с производителями нефти. Они попытаются решить проблему обвала мировых цен на нефть. К переговорам подключится Саудовская Аравия.

– Минюст США выявил у ФБР систематические ошибки в запросах на "прослушку". Генеральный инспектор министерства выявил проблемы в расследованиях относительно команды президента Дональда Трампа. Как правило, прослушивания нужны в делах о терроризме и шпионаже.

– ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей. Обнуление действует до 2022 года. Банки, подключившиеся к системе, смогут переводить деньги клиентов по номеру телефона.

– Самолет ВКС РФ с медицинским оборудованием вылетел в США. Президенты двух стран договорились о помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. В одном Нью-Йорке от болезни умерли более тысячи человек.