США объявили о начале масштабной операции по борьбе с наркотрафиком

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил о старте масштабной операции по борьбе с наркотрафиком в Западном полушарии, американские военные проведут ее в сотрудничестве с 22 странами.

"В то время как правительства и народы концентрируют свое внимание на коронавирусе, существует возрастающая угроза от картелей, преступников, террористов и других враждебных сил, которые попытаются воспользоваться ситуацией в свою пользу, а мы (США - ИФ) не должны позволить этому случится", - сказал президент на брифинге в Белом доме.

По его словам, Южное командование ВС США в сотрудничестве с 22 странами нарастит операции по пресечению перевозок наркотиков по морю. Он отметил, что с этой целью США направят в регион дополнительные эсминцы, авиацию, силы береговой охраны и самолеты-разведчики.

"Сегодня, по указанию президента, министерство обороны совместно с нашими партнерами начинает усиление антинаркотической операции в восточной части Тихого океана и регионе Карибского моря", - затем заявил шеф Пентагона Марк Эспер, также присутствовавший на брифинге.

Он отметил, что эта инициатива является частью политики администрации по борьбе с притоком наркотиков в США.

"Мы не должны позволять наркокартелям использовать пандемию для того, чтобы угрожать жизни американцев", - подчеркнул шеф Пентагона.

В свою очередь глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил на брифинге, что США в настоящий момент приходится вести войну с несколькими врагами одновременно - с COVID-19, с террористами, с наркокартелями. Он напомнил, что ежегодно из-за приема наркотиков умирают около 70 тысяч американцев.