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Еврокомиссия предложила направить 100 млрд евро на схему защиты рабочих мест

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) намерена привлечь 100 млрд евро под гарантии государств Евросоюза для финансирования краткосрочной схемы защиты рабочих мест в условиях пандемии коронавируса, сообщает Dow Jones со ссылкой на внутренний документ ЕК.

Кроме того, регулятор предлагает увеличить денежные субсидии фермерам наряду с мерами поддержки других отраслей экономики.

Еврокомиссия намерена обнародовать пакет своих предложений позднее в четверг.

Еврокомиссия

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