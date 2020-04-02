Еврокомиссия предложила направить 100 млрд евро на схему защиты рабочих мест
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) намерена привлечь 100 млрд евро под гарантии государств Евросоюза для финансирования краткосрочной схемы защиты рабочих мест в условиях пандемии коронавируса, сообщает Dow Jones со ссылкой на внутренний документ ЕК.
Кроме того, регулятор предлагает увеличить денежные субсидии фермерам наряду с мерами поддержки других отраслей экономики.
Еврокомиссия намерена обнародовать пакет своих предложений позднее в четверг.