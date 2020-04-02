Россия направит в Сербию специалистов для борьбы с коронавирусом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - По инициативе Сербии состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем; лидеры двух стран, в частности, договорились, что Москва направит в Сербию специалистов для борьбы с пандемией COVID-19.

"Обсуждены предпринимаемые в обеих странах меры по борьбе с эпидемией коронавируса, а также возможности практического сотрудничества на этом направлении", - сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы президенты условились, что Россия окажет гуманитарную помощь Сербии в целях противодействия распространению инфекции. "Эта помощь, включая направление специалистов, будет в основном осуществляться по линии Министерства обороны России", - говорится в сообщении.

Первой страной, в которую Россия отправила своих экспертов для борьбы с пандемией, стала Италия. Российские военные специалисты прибыли в северный итальянский регион Бергамо в конце марта. Всего в эту страну отправили около 100 вирусологов и эпидемиологов из РФ.