Литва запретила въезд легковых машин из России и Белоруссии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Литве с пятницы вступил в силу запрет на въезд в страну легковых автомобилей из России и Белоруссии, а пассажиры из Латвии и Польши смогут проехать через два пограничных пункта.

"Из России и Белоруссии в Литву после полуночи не разрешается въезд ни через один контрольный пункт. На грузовой транспорт это не распространяется", - сказал агентству BNS пресс-атташе службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

По его словам, после полуночи въезд в Литву на легковых автомобилях разрешен только через погранпункт Калвария-Будзиск с на границе Польшей и через Салочяй-Гренцтале на границе с Латвией. Въезд через эти пункты разрешен для граждан Литвы, иностранцев, следующих транзитом через страну, и иностранцев, которые имеют вид на жительство или разрешение на работу в Литве.

Грузовой транспорт без ограничений может проехать через другие пункты погранконтроля на границе с Латвией, Польшей, Россией и Белоруссией.

Ограничения передвижения связаны с карантином, который введен как минимум до 13 апреля, возможно, этот срок будет продлен.