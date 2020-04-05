Посол РФ в Минске подтвердил поставку нефти в апреле в Белоруссию без премии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Поставка российской нефти в Белоруссию в апреле будет осуществлять без премии, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Россия приняла практически весь пакет предложений по запросу белорусской стороны. Де-факто нефть будет поставляться (в апреле - ИФ) без премии", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу "СТВ".

Кроме того, дипломат напомнил, что в ноябре прошлого года стороны согласовали баланс поставок нефти. "Важно, даже с учетом некоторых потерь по первому кварталу, по году выйти практически на договоренности ноября 2019 года", - отметил Мезенцев.

"Рабочий оптимальный объем поставок (нефти - ИФ) на два белорусских НПЗ (ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" - ИФ) - 2 млн тонн", - добавил он.

"Убежден в том, что то пакетное предложение, которое подготовило Минэнерго РФ, и которое сегодня начало реализовываться с заключением контрактов на апрель, сформирует новую практику", - отметил посол.

Как сообщалось, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в минувший четверг заявил, что республика хочет закупить в РФ в апреле 2 млн тонн нефти по цене около $4 за баррель.

В 2019 году Белоруссия импортировала из РФ 18 млн тонн. Балансом на 2020 год предусмотрена поставка до 24 млн тонн нефтяного сырья. В первом квартале 2020 года импорт составил 1,04 млн тонн (на 77% меньше).