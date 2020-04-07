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Кафедральный собор Нью-Йорка станет полевым госпиталем из-за COVID-19

Кафедральный собор Нью-Йорка станет полевым госпиталем из-за COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке станет больницей скорой помощи на время пандемии коронавируса COVID-19, сообщила газета The New York Times со ссылкой на настоятеля храма епископа Клифтона Дэниела.

По словам настоятеля, девять медицинских палаток вместимостью до 200 пациентов будут установлены в здании собора к концу этой недели. На прошлой неделе в собор уже доставили 400 больничных коек.

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"Последним подобным событием была пандемия испанского гриппа в 1918 году, но мир был другим, не думаю, что тогда собор использовали таким образом", - сказал он. "Традиционно в прежние века соборы всегда использовались таким образом, это как во время чумы. Так что это не выходит за рамки опыта, это просто для нас в новинку", - отметил епископ.

Как сообщил директор больницы Джеймс Паттерсон, пациентов доставят в полевой госпиталь к концу этой или началу следующей недели.

Однако, по словам Паттерсона, прежде предстоит еще многое сделать, например, установить душевые кабины.

Город Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь и в одноименном штате фиксируются самые высокие показатели заболеваемости.

В штате Нью-Йорк диагностировали более 131,9 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 4,7 тыс. человек с коронавирусом скончались.

коронавирус США Нью-Йорк

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