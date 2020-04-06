В США умерли более 10 тыс. пациентов с коронавирусом

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В США с начала эпандемии умерли 10 335 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает в понедельник институт Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по коронавирусу.

Больше всего умерших в Нью-Йорке - более 3 тыс. человек. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник заявил о продлении режима "Нью-Йорк на паузе": школы, а также предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер, будут закрыты до 29 апреля.

Выявили коронавирус у 347 003 жителей США, страна занимает первое место в мире по числу зарегистрированных случаев.

По данным сайта Worldometers, число новых случаев коронавируса в США превышает общее число выздоровевших. Так, за сутки коронавирус выявили у 19,7 тыс. человек, выздоровели за все время эпидемии 19,2 тыс. человек.

Число заражений COVID-19 среди американских военнослужащих превысило 1 тыс., сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на данные Пентагона.

По состоянию на утро понедельника (вечер понедельника по московскому времени), заражение подтвердилось у 1132 человек. На прошлой неделе сообщалось о 978 инфицированных военных. Кроме того, в Национальной гвардии США заражение выявлено у 303 человек.

Больше всего заражений подтвердилось среди служащих в ВМС США - заражен 431 человек, включая 150 членов авианосца "Теодор Рузвельт".