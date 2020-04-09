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Южная Корея приостановила безвизовый режим для РФ и еще 87 стран

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея временно приостановит безвизовый режим для граждан государств, запретивших въезд для южнокорейцев, сообщил премьер страны Чон Се Гун.

Эта мера будет действовать в отношении 88 стран, включая Россию, Францию и Таиланд, отмечают южнокорейские СМИ.

Решение правительства призвано сдержать распространение коронавируса в Южной Корее.

С 1 апреля власти Южной Кореи ввели 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за рубежа.

По состоянию на среду в Южной Корее зарегистрировано 10 384 инфицированных коронавирусом. Значительная часть больных прибыла из-за рубежа.

Южная Корея Россия коронавирус

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