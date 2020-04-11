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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:44Заразились
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В психбольнице Кишинева более 30 пациентов и врачей заразились коронавирусом

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В психиатрической больнице Кишинева зарегистрирован очаг коронавирусной инфекции, заболели уже более 30 пациентов и сотрудников медицинского учреждения.

Как сообщил журналистам молдавский народный адвокат Михаил Которобай, он узнал о вспышке от врачей и сделал официальный запрос в Минздрав Молдавии, попросив обнародовать информацию о заболевших в психиатрической больнице.

"Накануне я получил официальный ответ из министерства. В результате выяснилось, что 21 пациент и 11 медицинских работников в данном лечебном учреждении заражены коронавирусом. Пациенты проходят лечение непосредственно в больнице в соответствии с протоколами и рекомендациями. Пациенты с COVID-19 не переводятся в другие учреждения в силу специфики диагноза, с которым они были изначально госпитализированы", - отметил адвокат.

Согласно ответу министерства, на карантине находятся 124 человека, которые контактировали с зараженными людьми.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну сообщила, что всего в Молдавии было проведено 6839 тестов, подтверждено 1438 случаев инфекции.

В Молдавии врачи составляют почти 30% от общего количества зараженных.

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