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Глава ВОЗ счел неэффективной самоизоляцию в бедных странах

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Социальная изоляция, применяемая против распространения коронавируса, может не иметь смысла в странах, где значительная часть населения пребывает в бедности.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В странах с обширным бедным населением приказ "оставайтесь дома" и прочие ограничения, используемые в странах с высоким уровнем доходов, могут быть непрактичны. Многие бедняки, мигранты, беженцы и без того живут в скученных условиях, с малыми ресурсами, с малым доступом к услугам здравоохранения", - сказал он.

Как пережить самоизоляцию, если каждодневный труд - это единственный шанс получить пропитание, задается он вопросом.

Гебрейесус отметил, что новостные сводки со всего мира показывают, как много людей находятся в опасности остаться без еды. Так 1,4 млрд детей не могут ходить в школы из-за их закрытия, что лишило многих из них возможности питания.

Он уточнил, что в то время как ряд стран изучает возможность смягчения ограничений, другие страны, особенно страны со средним и низким уровнем доходов, в Африке, Азии и Латинской Америке наоборот рассматривают вариант с их введением.

Согласно статистическим данным Worldmeter, в мире выявлено более 1,8 млн случаев коронавируса. Скончались 117 тыс. 397 больных с коронавирусом, выздоровели 437 тыс. 306 человек.

ВОЗ коронавирус

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