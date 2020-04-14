Второй за двое суток сбой произошел в работе Twitter

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Пользователями социальной сети Twitter зафиксированы сбои в работе сервиса, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Основные жалобы поступают из США, Германии, Франции, Великобритании, Украины и Японии. В России о неполадках сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Воронежа.

По данным Downdetector, 61% пользователей жалуются на сбои в работе веб-версии социальной сети, 21% - на приложение для операционной системы Android, 17% - на приложение для iOS.

Сбой в работе социальной сети происходит второй раз за последние двое суток. 12 апреля пользователи из США, Японии, Великобритании и Испании сообщали о неполадках в работе Twitter.