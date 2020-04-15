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Почти 1 кг шурупов и гвоздей извлекли хирурги в Кокшетау из желудка заключенного

Мужчина проглотил 80 шурупов, 20 гвоздей, щипчики для ногтей и магнит

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Казахстанские хирурги провели операцию по извлечению шурупов и других металлических предметов из желудка 35-летнего осужденного, сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения.

"1 апреля в хирургическое отделение многопрофильной областной больницы в городе Кокшетау экстренно госпитализирован мужчина 1978 года рождения. Как выяснилось, мужчина, осужденный одной из колоний, четыре месяца назад проглотил 112 металлических предметов, а именно 80 шурупов, 20 небольших гвоздей, щипчики для ногтей и магнит. Все эти месяцы он жаловался на боли в животе и терял вес", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

Врачи хирургического отделения час оперировали больного. "Проблема была в том, что предметы находились в желудке и кишечнике, потому что пациент проглотил и магнит, который держал и не выпускал предметы. Медики провели лапаротомию - удаление инородных тел из желудка, ревизию и санацию брюшной полости", - отмечается в сообщении.

"Для опытных врачей эта операция стала сенсацией, ведь вес извлеченного металла - 875 граммов. При этом у больного нет никакой эрозии, осложнений после нахождения в желудке металлических предметов", - отметили в ведомстве.

Спустя неделю после операции осужденного в удовлетворительном состоянии отправили по месту отбывания наказания, добавили в пресс-службе.

Казахстан

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