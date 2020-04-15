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Билл Гейтс назвал опасным решение США о приостановке финансирования ВОЗ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Основатель Microsoft Билл Гейтс в среду подверг критике решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), назвав его опасным.

"Прекращение финансирования ВОЗ во время кризисной ситуации в области здравоохранения настолько опасно, насколько это и звучит", - написал Гейтс в твиттере.

Он отметил, что работа этой международной организации помогает замедлить распространение коронавируса.

"Если их работа будет остановлена, никакая другая организация не сможет их заменить. Нам сейчас нужна ВОЗ как никогда раньше", - добавил основатель Microsoft.

Ранее Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно", - пояснил Трамп журналистам.

Он отметил, что организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в Ухане, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.

"ВОЗ не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность", - подчеркнул президент США.

Он напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.

По словам Трампа, один из главных проступков ВОЗ заключался в том, что она противодействовала решению США закрыть границу с КНР.

Microsoft Билл Гейтс США ВОЗ

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