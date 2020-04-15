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МИД объяснил отказ Штатов от взносов в ВОЗ поиском виновных в пандемии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения поиском мифических виновных в пандемии коронавируса.

"У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон - Россия, в проблемах американской медицины - лично Путин. Главное найти мифическую "пробирку" и предъявить ее миру в качестве доказательства виновности других и своей безгрешности", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Критика Трампа в адрес ВОЗ может быть попыткой отвлечь от проблем в американской системе здравоохранения, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ - абсолютно вредное в плане общемировой борьбы с коронавирусом", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

Он предполагает, что "возможно, здесь сыграл внутриполитический фактор и, таким образом, президент Соединенных Штатов уходит от проблем, перекладывает ответственность на внешних игроков за пробелы в системе здравоохранения США".

"В любом случае, это снова проявление эгоизма и политизация COVID-19. Сейчас нужны солидарность и слаженное взаимодействие всех государств. Не время проводить разбор полетов и лишать финансовой подпитки Всемирную организацию здравоохранения", - отметил глава комитета.

Слуцкий считает, что "США продолжают мыслить и действовать в своей парадигме американской исключительности".

"Остается надеяться на осознанность и ответственный подход других государств в вопросах поддержки деятельности ВОЗ", - сказал парламентарий.

Ранее Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

"Реальность заключается в том, что ВОЗ не смогла адекватно получить информацию (по COVID-19 - ИФ) и поделиться ею своевременно и транспарентно", - пояснил Трамп журналистам.

Он отметил, что организация не смогла проверить "заслуживавшие доверия" сообщения об обстановке в Ухани, которые шли вразрез с заявлениями властей КНР, и что ВОЗ поначалу не принимала во внимание доклады о возможности передачи коронавируса от человека к человеку. В результате, напомнил Трамп, было потеряно время, и ситуация с распространением вируса резко ухудшилось.

Трамп напомнил, что в то время как США делали взносы в ВОЗ в размере между $400 и $500 млн, Китай тратил лишь $40 млн.

По словам Трампа, вина ВОЗ заключается также в том, что организация противодействовала решению США закрыть границу с КНР.

МИД РФ США ВОЗ

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