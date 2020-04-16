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Глава космического командования США назвал прямой угрозой испытания российской ракеты

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россия осуществила 15 апреля испытание ракета спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту, что представляет собой вызов для интересов США в околоземном пространстве, заявил глава Космического командования США генерал Джон Реймонд.

"Испытание Россией такой ракеты являет собой еще один пример того, что угрозы космическим системам США и их союзников реальны и серьезны, и они растут", - говорится в его заявлении.

При этом он заверил, что Космическое командование следило за испытанием, и что США готовы к сдерживанию агрессии в космосе и к защите собственных интересов и интересов своих союзников в данной сфере.

По его словам, данная российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите. Генерал Реймонд отметил, что данное испытание состоялось после того, как РФ, согласно заявлениям США от февраля, проверяла на орбите работу аппаратов COSMOS 2542 и COSMOS 2543.

Глава Космического командования подчеркнул, что по мнению Вашингтона, активность этих двух спутников напоминала о тех предыдущих российских космических аппаратах, которые демонстрировали характеристики космического оружия. В данном случае оба российских аппарата во время нахождения на орбите маневрировали возле правительственного спутника США, что в свою очередь можно "расценить как безответственное и потенциально угрожающее" поведение.

"Это испытание (ракеты - ИФ) еще одно доказательство лицемерного отношения России к предложениям о контроле за космическими вооружениями, которые делались с целью ограничить возможности США, причем (у России - ИФ) явно не было намерений остановить собственные противоспутниковые программы", - подчеркнул Реймонд.

В то же время он указал на чрезвычайную важность космического пространства для всех стран, и особенную зависимость международного сообщества от систем, размещенных в космосе, во время пандемии коронавируса. Он добавил, что в интересах всех государств поддерживать мир и стабильность в космическом пространстве, в том числе для коммерческой активности и обеспечения безопасности разных стран.

США Россия Джон Реймонд

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