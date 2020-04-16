Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:00Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 056 055+79 863

Госдеп США обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - США обвинили Россию в том, что она тайно продолжает разрабатывать химическое оружие и скрывать данные о запасах отравляющих веществ.

"США удостоверяют, что Россия, использовав боевое нервно-паралитическое вещество в ходе покушения на убийство 4 марта 2018 года на британской земле, нарушает Конвенцию о запрещении химоружия", - говорится в опубликованном госдепартаментом Соединенных Штатов ежегодном докладе о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

Отравление Сергея Скрипаля

"Эта атака указывает на то, что Россия сохраняет незаявленную программу создания химического оружия", - отмечается в документе.

"США не могут подтвердить, что Россия выполнила свои обязательства по полному декларированию своих объектов по производству и разработке химоружия, а также запасов отравляющих веществ", - подчеркивается в докладе.

В нем также говорится, что Вашингтон обеспокоен "российской помощью сирийскому режиму, касающейся применения им хлора в сирийском городе Думе в апреле 2018 года".

27 сентября 2017 года Россия полностью уничтожила все свое химическое оружие.

4 марта 2018 года в городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти заявили, что Скрипалей якобы отравили веществом А234, разработанным в рамках советской программы "Новичок". Россия категорически отвергла свою причастность к этому инциденту.

Однако история с отравлением Скрипалей еще больше обострила отношения между Москвой и Лондоном, привела к массовой высылке российских дипломатов из Великобритании и других западных стран и ответным шагам со стороны РФ.

Госдепартамент США Сирия Великобритания Сергей Скрипаль Юлия Скрипаль

Новости

Число случаев COVID-19 в мире превысило 2,1 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 2,1 млн

Brent подорожала почти на 4% до $28,77 за баррель

Brent подорожала почти на 4% до $28,77 за баррель

В Испании вновь ускорился прирост смертности от коронавируса

В Испании вновь ускорился прирост смертности от коронавируса

Перебежчик из КНДР впервые стал депутатом южнокорейского парламента

Трамп задумался о возможности платить нефтяникам за отказ от добычи

Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет

Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19

Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Принц Гарри с женой пожертвуют прибыль от свадьбы на питание школьников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');