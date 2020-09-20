Россия узнала о планах боевиков в Сирии инсценировать атаки химоружием

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещено в РФ) провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации.

"В ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населенных пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения", - сообщил на брифинге в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Гринкевич.